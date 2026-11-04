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Sony caută să cumpere console PlayStation 5 second-hand!

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Sony caută să cumpere console PlayStation 5 second-hand!
Aosom
Sony invită unii proprietari americani de PlayStation 5 să-și vândă consolele prin Back Market, pentru până la 400 de dolari, în funcție de model și stare.

Sursa: Mobilissimo

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