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Sorin Grindeanu, ironic la adresa PNL: „Am văzut că apare nu știu ce pol de modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”

c Scris de cristian matei
Sorin Grindeanu, ironic la adresa PNL: „Am văzut că apare nu știu ce pol de modernizare. Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a ironizat, luni, pe membrii PNL, care au anunțat că sunt gata să înceapă construcția unui „pol de modernizare” în partidul lor, pentru a fi pregătiți electoral la viitoarele alegeri.

Sursa: Stirile Pro.tv

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