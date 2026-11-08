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Soțul moare și casa era cumpărată înainte de căsătorie. Ce parte primește soția și cât revine copiilor

i Scris de ionuț vieriu
Soțul moare și casa era cumpărată înainte de căsătorie. Ce parte primește soția și cât revine copiilor
Aosom
Casa cumpărată de soț înainte de căsătorie intră în moștenire. Ce cotă primește soția, cât revine copiilor și când poate rămâne în locuință

Sursa: Playtech

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