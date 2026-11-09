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Spotify ar putea cere încă 5 dolari pe lună pentru remixuri AI. Unii abonați amenință că își vor închide conturile

i Scris de iulia kelt
Spotify ar putea cere încă 5 dolari pe lună pentru remixuri AI. Unii abonați amenință că își vor închide conturile
Aosom
Spotify ar putea introduce un nou abonament suplimentar, care le-ar permite ascultătorilor să transforme melodiile preferate folosind

Sursa: Playtech

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