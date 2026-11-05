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Studiu OpenAI. Un sistem de inteligență artificială identifică aproape 1.000 de vulnerabilități în Linux și propune soluții pentru remedierea lor

p Scris de petre apostol
Studiu OpenAI. Un sistem de inteligență artificială identifică aproape 1.000 de vulnerabilități în Linux și propune soluții pentru remedierea lor
Aosom
Compania OpenAI a dezvoltat un sistem de inteligență artificială care a identificat 948 de vulnerabilități în Linux, probleme de securitate care ar putea permite unui utilizator cu acces limitat la un computer să obțină control de administrator asupra acestuia.

Sursa: Mediafax Ro

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