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SUA: Casa Albă îl nominalizează pe Michael LoSapio, de la Palantir Technologies, pentru a conduce agenţia de securitate cibernetică

m Scris de mihai cistelican
SUA: Casa Albă îl nominalizează pe Michael LoSapio, de la Palantir Technologies, pentru a conduce agenţia de securitate cibernetică
Aosom
Casa Albă a anunţat luni că l-a nominalizat pe Michael LoSapio pentru funcţia de director al Agenţiei pentru Securitate Cibernetică şi Securitatea Infrastructurii (CISA)

Sursa: Stiri Pe Surse

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