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Surpriză de proporții în clasamentul constructorilor de autostrăzi din România

d Scris de daniel baciu
Surpriză de proporții în clasamentul constructorilor de autostrăzi din România
Aosom
Companiile românești își fac loc în fruntea ierarhiei, iar Moldova are motive serioase de bucurie: Danlin XXL, firma din județul Neamț, reușește o performanță remarcabilă chiar la primul său proiect de autostradă, intrând direct pe locul al doilea la nivel național!

Sursa: Ziarul Evenimentul

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