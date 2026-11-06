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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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SURSE Prezența trupelor americane în România! MApN are mai multe scenarii! Numărul 2 din Pentagon a venit cu o impresie și a plecat cu alta

e Scris de eugen dinu
SURSE Prezența trupelor americane în România! MApN are mai multe scenarii! Numărul 2 din Pentagon a venit cu o impresie și a plecat cu alta
Aosom
SURSE Prezența trupelor americane în România! MApN are mai multe scenarii! Numărul 2 din Pentagon a venit cu o impresie și a plecat cu alta

Sursa: Stiri Pe Surse

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