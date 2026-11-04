 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Taiwanul se declară indispensabil pentru viitorul inteligenței artificiale din SUA

m Scris de meilă emilia-alexandra
Taiwanul se declară indispensabil pentru viitorul inteligenței artificiale din SUA
Aosom
Taiwanul este un actor "indispensabil" pentru ambiţiile Statelor Unite în materie de inteligenţă artificială (AI), a afirmat ministrul taiwanez de externe Lin Chia Lung, care a subliniat că Taipeiul "nu este un adversar" al Washington...

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech