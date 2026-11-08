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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Talia, prezentatoarea AI din Liban, divide opinia publică

u Scris de uconac
Talia, prezentatoarea AI din Liban, divide opinia publică
Aosom
Televiziunea publică libaneză TeleLiban a introdus, începând de weekendul trecut, o nouă corespondentă numită Talia, prima prezentatoare generată de inteligență artificială din această țară. Apariția ei a stârnit reacții amestecate în rândul publicului, conform informațiilor transmise de agenția EFE, citate de Agepres. Crearea Taliei și rolul său în echipa de jurnaliști Talia a început să […] The post Talia, prezentatoarea AI din Liban, divide opinia publică first appeared on Ucoz.

Sursa: Stirile Zilei De Azi - Ucoz.ro

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