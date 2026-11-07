 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Tánczos Barna: „Cred că UDMR dă mai repede președintele României decât ajunge Elon Musk pe Marte”

a Scris de aura trif
Tánczos Barna: „Cred că UDMR dă mai repede președintele României decât ajunge Elon Musk pe Marte”
Aosom
Senatorul UDMR Tánczos Barna a afirmat că lumea se schimbă cu o viteză atât de mare încât începe să aibă speranţe că în România, UDMR poate să dea un preşedinte.

Sursa: Stirile Pro.tv

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech