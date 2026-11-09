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Tatăl lui Meghan Markle, arestat. Ducesa își anulează discursul de la Bruxelles, programat alături de Prințul Harry

d Scris de doinița manic
Tatăl lui Meghan Markle, arestat. Ducesa își anulează discursul de la Bruxelles, programat alături de Prințul Harry
Aosom
Meghan Markle a renunțat la un discurs despre siguranţa copiilor în mediul online, programat la Bruxelles, în urma arestării tatălui ei.

Sursa: Dcnews

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