Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii

Românii născuți în 1965, 1966 sau 1967 pot afla când se pot pensiona pentru limită de vârstă, fără penalizări, consultând calendarul stabilit prin Legea nr. 360/2023. Data pensionării depinde de sexul persoanei, de luna și anul nașterii, dar și de stagiul de cotizare realizat. Pentru femei, vârsta standard crește treptat, în timp ce pentru bărbați […]

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