 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii

d Scris de diana dumitrache
Te-ai născut în 1965, 1966 sau 1967? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii
Aosom
Românii născuți în 1965, 1966 sau 1967 pot afla când se pot pensiona pentru limită de vârstă, fără penalizări, consultând calendarul stabilit prin Legea nr. 360/2023. Data pensionării depinde de sexul persoanei, de luna și anul nașterii, dar și de stagiul de cotizare realizat. Pentru femei, vârsta standard crește treptat, în timp ce pentru bărbați […]

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech