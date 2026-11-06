Telefoanele Samsung cu Supe Reduceri la Ora la care Începe eMAG BLACK FRIDAY 2026 iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor La ora la care începe eMAG BLACK FRIDAY 2026 avem doar 5 telefoane Samsung cu reduceri care ajung până la 33%, teoretic cele mai bune pe care le poate oferi magazinul online. Lista acoperă atât seria Galaxy S26, destinată celor interesați de telefoane mai scumpe, cât și seria Galaxy A, care oferă variante cu prețuri […] The post Telefoanele Samsung cu Supe Reduceri la Ora la care Începe eMAG BLACK FRIDAY 2026 first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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