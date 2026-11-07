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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Telefonul Android poate lumina mai puternic decât arată bara de luminozitate. Ce se întâmplă, de fapt, cu ecranul

i Scris de iulia kelt
Telefonul Android poate lumina mai puternic decât arată bara de luminozitate. Ce se întâmplă, de fapt, cu ecranul
Aosom
Bara de luminozitate de pe un telefon Android pare să ofere un control simplu: cu cât indicatorul este mai aproape de 100%, cu

Sursa: Playtech

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