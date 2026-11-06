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Telefonul copilului, sub lupa părinților. Ce verifici înainte să îi permiți accesul la social media

i Scris de iulian budusan
Telefonul copilului, sub lupa părinților. Ce verifici înainte să îi permiți accesul la social media
Aosom
La 13 ani, copiii pot avea acces la anumite platforme, însă acest lucru nu înseamnă automat că sunt pregătiți pentru lumea digitală. Dialogul cu părinții, limitele clare și verificarea periodică a conturilor sunt esențiale.

Sursa: Realitatea

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