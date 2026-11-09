Telescopul Hubble a detectat o „coadă de pisică” cosmică. Ce este structura care ar putea înconjura Pământul și Soarele de 500 de ori

Folosind Telescopul Spațial Hubble, astronomii au studiat o „coadă de pisică” cosmică, stabilind că aceasta s-a format probabil în urma ciocnirii a două corpuri de dimensiunea lui Pluto. „Este o dovadă a influenței enorme pe care aceste planete masive o exercită asupra prafului și corpurilor înghețate din jur, până la sute de unități astronomice”, spun oamenii de știință.

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