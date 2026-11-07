Teroare în Europa, Momentele Atacului Armat din Cracovia, în Urma Căruia au Murit 5 Persoane (VIDEO) iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Atac armat în Cracovia a provocat o tragedie în centrul unuia dintre cele mai cunoscute orașe poloneze, unde cinci persoane au fost ucise și aproximativ douăsprezece au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul în Piața Principală. Incidentul s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în jurul orei locale 15:00, iar autoritățile au declanșat […] The post Teroare în Europa, Momentele Atacului Armat din Cracovia, în Urma Căruia au Murit 5 Persoane (VIDEO) first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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