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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Teroare în Europa, Momentele Atacului Armat din Cracovia, în Urma Căruia au Murit 5 Persoane (VIDEO)

a Scris de adrian gabor
Teroare în Europa, Momentele Atacului Armat din Cracovia, în Urma Căruia au Murit 5 Persoane (VIDEO)
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Teroare în Europa, Momentele Atacului Armat din Cracovia, în Urma Căruia au Murit 5 Persoane (VIDEO) iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Atac armat în Cracovia a provocat o tragedie în centrul unuia dintre cele mai cunoscute orașe poloneze, unde cinci persoane au fost ucise și aproximativ douăsprezece au fost rănite după ce un bărbat a deschis focul în Piața Principală. Incidentul s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în jurul orei locale 15:00, iar autoritățile au declanșat […] The post Teroare în Europa, Momentele Atacului Armat din Cracovia, în Urma Căruia au Murit 5 Persoane (VIDEO) first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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