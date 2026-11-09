Tesla, BYD și Leapmotor Domină BMW, AUDI și Volkswagen în Germania, spre Uimirea Producătorilor Auto Europeni iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro Piața auto din Germania trece printr-o schimbare importantă, după ce Tesla, BYD și Leapmotor au înregistrat creșteri spectaculoase ale înmatriculărilor în octombrie 2026, în timp ce automobilele cu motoare pe benzină au pierdut masiv teren. Datele publicate de autoritatea germană Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) arată că mașinile electrice câștigă tot mai multă popularitate, iar producătorii tradiționali se […] The post Tesla, BYD și Leapmotor Domină BMW, AUDI și Volkswagen în Germania, spre Uimirea Producătorilor Auto Europeni first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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