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Tesla va reduce treptat producția Cybertruck din 2027, după vânzări dezamăgitoare. Pe ce mizează Elon Musk

i Scris de ioana andreescu
Tesla va reduce treptat producția Cybertruck din 2027, după vânzări dezamăgitoare. Pe ce mizează Elon Musk
Aosom
Tesla va reduce treptat producţia modelului electric Cybertruck la fabrica sa din Texas, începând cu jumătatea anului 2027, după mai mulţi ani de vânzări dezamăgitoare.

Sursa: Stirile Pro.tv

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