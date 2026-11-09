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TikTok, acuzat oficial de UE că împinge utilizatorii într-o spirală toxică de conținut. Algoritmul care poate agrava depresia, anxietatea și tulburările alimentare

o Scris de ozana mazilu
TikTok, acuzat oficial de UE că împinge utilizatorii într-o spirală toxică de conținut. Algoritmul care poate agrava depresia, anxietatea și tulburările alimentare
Aosom
Algoritmul TikTok, în vizorul Comisiei Europene pentru riscuri grave asupra sănătății mintale. UE avertizează că platforma poate amplifica anxietatea, depresia și tulburările alimentare, iar compania riscă amenzi uriașe.

Sursa: Playtech

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