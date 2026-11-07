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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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TikTok Atacată de Comisia Europeană, ce face Aplicația Chinezească pentru a te Ține Dependent

r Scris de redactia idevice.ro
TikTok Atacată de Comisia Europeană, ce face Aplicația Chinezească pentru a te Ține Dependent
Aosom
TikTok Atacată de Comisia Europeană, ce face Aplicația Chinezească pentru a te Ține Dependent iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Redactia iDevice.ro TikTok este acuzată de Comisia Europeană că încalcă prevederile Digital Services Act (DSA), prin modul în care algoritmul său recomandă videoclipuri utilizatorilor. Autoritățile europene consideră că TikTok poate afecta sănătatea mintală a utilizatorilor, în special a minorilor și persoanelor vulnerabile, prin expunerea repetată la anumite categorii de conținut. TikTok folosește un algoritm care personalizează pagina […] The post TikTok Atacată de Comisia Europeană, ce face Aplicația Chinezească pentru a te Ține Dependent first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Sursa: Idevice

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