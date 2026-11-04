Toate Electrocasnicele la ALTEX de BLACK FRIDAY 2026 cu Electronice Samsung, LG, Philips, Beko, LG, Sony, Rowenta, Haier, Reduse iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor ALTEX aduce primele oferte speciale din campania BLACK FRIDAY 2026 pentru o gamă largă de electronice și electrocasnice, iar unele dintre reducerile afișate ajung la 40% sau chiar 50%. Printre produsele care ies imediat în evidență se află televizoare OLED, aspiratoare verticale, electrocasnice mari, espressoare, aparate de aer condiționat și produse pentru bucătărie, cu diferențe […] The post Toate Electrocasnicele la ALTEX de BLACK FRIDAY 2026 cu Electronice Samsung, LG, Philips, Beko, LG, Sony, Rowenta, Haier, Reduse first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram