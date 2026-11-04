Toate Electrocasnicele la MEDIA GALAXY din Catalogul BLACK FRIDAY 2026 cu Electrocasnice Dyson, Gorenje, Hisense, Whirlpool, Haier, Tefal Ieftine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor MEDIA Galaxy a lansat primele oferte speciale din campania BLACK FRIDAY 2026, iar reducerile acoperă deja numeroase categorii de electrocasnice pentru bucătărie, curățenie și îngrijirea locuinței. Printre cele mai agresive scăderi de preț apar reduceri de până la 45%, iar diferențele față de prețurile anterioare ajung în unele cazuri la peste 1.000 de lei. Retailerul […] The post Toate Electrocasnicele la MEDIA GALAXY din Catalogul BLACK FRIDAY 2026 cu Electrocasnice Dyson, Gorenje, Hisense, Whirlpool, Haier, Tefal Ieftine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

Distribuie: Facebook Instagram