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Toni Collette revine cu un nou serial Apple TV. Actrița din „Hereditary” va juca în „Lenni”, o poveste despre o mamă a cărei viață este un haos

o Scris de ozana mazilu
Toni Collette revine cu un nou serial Apple TV. Actrița din „Hereditary” va juca în „Lenni”, o poveste despre o mamă a cărei viață este un haos
Aosom
Toni Collette, una dintre cele mai versatile actrițe de la Hollywood, pregătește o nouă revenire pe micul ecran. După roluri memorabile în filme horror, drame și comedii, aceasta va interpreta personajul principal din „Lenni”, un serial Apple TV care explorează dificultățile vieții de familie, responsabilitățile profesionale și situațiile imprevizibile cu care se confruntă o mamă […]

Sursa: Playtech

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