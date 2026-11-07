TOP 15 Electronice în Oferta Auchan de BLACK FRIDAY 2026 cu Reduceri la Rowenta, TCL, Philips, Daewoo, NEI iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor Auchan desfășoară în această perioadă campania BLACK FRIDAY 2026, iar selecția actuală include reduceri importante pentru televizoare, electrocasnice mici, produse audio și echipamente utile pentru casă sau mașină. Ofertele prezentate sunt active în campania desfășurată între 4 și 17 noiembrie 2026, iar unele dintre cele mai mari diferențe de preț depășesc pragul de 40%. Auchan […] The post TOP 15 Electronice în Oferta Auchan de BLACK FRIDAY 2026 cu Reduceri la Rowenta, TCL, Philips, Daewoo, NEI first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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