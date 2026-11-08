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TOP: Smartphone-urile de la iPhone emit cele mai multe radiații. Pe ce loc se află dispozitivele Samsung, Xiaomi, Google și Motorola

e Scris de e-politic ro
TOP: Smartphone-urile de la iPhone emit cele mai multe radiații. Pe ce loc se află dispozitivele Samsung, Xiaomi, Google și Motorola
Aosom
Smartphone-urile de la Apple sunt telefoanele mobile populare in 2026 care emit cele mai multe radiații, potrivit datelor publicate de Oficiul Federal

Sursa: Ziuanews.ro

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