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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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TP-Link Archer 8 Ultra promite 19 Gbps, dar primele teste arată alt avantaj: Semnal stabil după trei pereți

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
TP-Link Archer 8 Ultra promite 19 Gbps, dar primele teste arată alt avantaj: Semnal stabil după trei pereți
Aosom
Routerul Wi-Fi 8 TP-Link Archer 8 Ultra a fost testat de TechRadar folosind un laptop Wi-Fi 7 și a menținut 150 Mbps la 9 metri, după trei pereți. Modelul costă 4.999,90 lei în România.

Sursa: Mobilissimo

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