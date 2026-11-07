TP-Link Archer 8 Ultra promite 19 Gbps, dar primele teste arată alt avantaj: Semnal stabil după trei pereți

Politică

Lovitură majoră pentru Netanyahu! Rivalul său primește șansa de a forma noul guvern al Israelului 08 Nov 2026

Poliția din Varșovia anunță că vor fi implementate măsuri suplimentare de securitate în urma atacului armat din Cracovia 08 Nov 2026

Doliu național în Polonia după tragedia din Cracovia! Reacția premierului Donald Tusk 08 Nov 2026

Tensiuni la Bruxelles pe tema vaccinării oilor din România! Luis Lazarus intervine: 'Nu mai putem să facem brânza noastră' 08 Nov 2026

FT: Șeful Nvidia, Jensen Huang, ar fi avut o relație sentimentală cu o femeie suspectată de serviciile americane de informații că ar fi fost recrutată pentru a spiona în favoarea Ministerului (…) (Financial Intelligence) 08 Nov 2026