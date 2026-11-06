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Troleibuz și autobuz electric, într-un singur vehicul. Clujul pregătește o achiziție de 25 de milioane de euro

o Scris de oana doroșenco
Troleibuz și autobuz electric, într-un singur vehicul. Clujul pregătește o achiziție de 25 de milioane de euro
Aosom
Primarul Emil Boc a anunțat că Primăria Cluj-Napoca vrea să cumpere 25 de troleibuze electrice, care pot circula atât conectate la rețea, cât și pe baterii.

Sursa: Ziua De Cluj

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