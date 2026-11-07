Trucul care a înnebunit internetul. Promite să rezolve una dintre cele mai enervante probleme la spălatul hainelor

Părul de animale de pe haine este o pacoste estetică, iar iubitorii de animale cunosc acest sentiment. Unele fibre îl captează adânc, în timp ce altele acumulează electricitate statică, făcând-o vizibilă la suprafață. Prin urmare, dificultatea îndepărtării sale depinde de natura țesăturii, de nivelul de aderență și de promptitudinea intervenției. Pentru a obține rezultate bune, […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗