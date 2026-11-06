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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Tulcenii folosesc aplicații ucrainene, care le arată și traseul pe care vor ataca dronele rusești

c Scris de cristian anton
Tulcenii folosesc aplicații ucrainene, care le arată și traseul pe care vor ataca dronele rusești
Aosom
Tulcenii folosesc deja de câțiva ani o aplicație ucraineană de avertizare, care le arată inclusiv traseul pe care vor ataca dronele rusești.

Sursa: Stirile Pro.tv

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