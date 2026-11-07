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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Turcii au reușit să transforme dronele Bayraktar TB2 într-o „navă-mamă” și să le testeze pentru nou rol pe front. Ce înseamnă pentru dronele Armatei Române

v Scris de victor cozmei
Turcii au reușit să transforme dronele Bayraktar TB2 într-o „navă-mamă” și să le testeze pentru nou rol pe front. Ce înseamnă pentru dronele Armatei Române
Aosom
Producătorul turc Baykar a testat recent drona de atac Bayraktar TB2 într-un rol nou: purtător aerian pentru 16 drone kamikaze FPV, pe care le lansează în zbor și le controlează prin propria legătură de date. Este același model de dronă pe care Armata Română îl are deja în dotare – 18 aparate, dar înarmate doar …

Sursa: Hotnews

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