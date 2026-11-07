Turcii au reușit să transforme dronele Bayraktar TB2 într-o „navă-mamă” și să le testeze pentru nou rol pe front. Ce înseamnă pentru dronele Armatei Române

Producătorul turc Baykar a testat recent drona de atac Bayraktar TB2 într-un rol nou: purtător aerian pentru 16 drone kamikaze FPV, pe care le lansează în zbor și le controlează prin propria legătură de date. Este același model de dronă pe care Armata Română îl are deja în dotare – 18 aparate, dar înarmate doar …

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