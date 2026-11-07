Ultimele Electronice la LIDL România Reduse de BLACK FRIDAY 2026, cu Produsele Parkside, Silvercrest, Bosch, Krups în Ultima Zi în Magazine iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor LIDL România aduce în magazine o nouă serie de reduceri importante la electronice, electrocasnice și unelte electrice, în cadrul campaniei Lidl Black Deals, desfășurată în perioada 2–8 noiembrie 2026. Ofertele includ produse Bosch, Philips, Krups, Tefal, Silvercrest, Ecovacs, Remington și Parkside, cu reduceri care ajung la 41% pentru anumite echipamente electrice. LIDL România pune accentul […] The post Ultimele Electronice la LIDL România Reduse de BLACK FRIDAY 2026, cu Produsele Parkside, Silvercrest, Bosch, Krups în Ultima Zi în Magazine first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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