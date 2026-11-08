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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Un "Cernobîl digital" ar putea paraliza lumea. Avertismentul unui laureat Nobel despre riscurile inteligenței artificiale

e Scris de e-politic ro
Un "Cernobîl digital" ar putea paraliza lumea. Avertismentul unui laureat Nobel despre riscurile inteligenței artificiale
Aosom
Geoffrey Hinton, unul dintre pionierii inteligenței artificiale și laureat al Premiului Nobel, avertizeaza ca tehnologia ar putea provoca o criza majo

Sursa: Ziuanews.ro

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