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Un experiment cu 52 de bărbați arată cât contează dacă urinează așezați sau în picioare

a Scris de andrei simion
Un experiment cu 52 de bărbați arată cât contează dacă urinează așezați sau în picioare
Aosom
Meta description: Un experiment cu 52 de bărbați a comparat urinarea așezat cu cea în picioare. Ce au găsit cercetătorii și de ce contează starea de sănătate.

Sursa: Playtech

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