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Un fenomen meteo rar pune presiune pe prețurile energiei. Ce trebuie să știe românii despre „dunkelflaute”

d Scris de diana dumitrache
Un fenomen meteo rar pune presiune pe prețurile energiei. Ce trebuie să știe românii despre „dunkelflaute”
Aosom
Europa se confruntă cu riscul unui fenomen meteorologic care poate provoca scumpiri importante pe piața energiei electrice. Numit „dunkelflaute”, acesta apare atunci când lipsa vântului și vremea înnorată reduc simultan producția de energie eoliană și solară. Efectele pot fi resimțite atât de companii, cât și de populație, în special în țările care depind într-o măsură […]

Sursa: Playtech

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