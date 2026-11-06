 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Un gigant chinez ridică o fabrică de la zero lângă București. Au început angajările și se pregătește producția de componente auto

g Scris de gabriela mănăilescu
Un gigant chinez ridică o fabrică de la zero lângă București. Au început angajările și se pregătește producția de componente auto
Aosom
O companie chineză din industria tehnologiei auto pregătește o investiție importantă în România. Fabrica va fi construită în apropierea Capitalei, iar recrutările pentru viitoarea unitate de producție au început deja.

Sursa: Realitatea

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech