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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Un nou mister al civilizației mayașe: oamenii de știință au descoperit o contaminare toxică veche de peste 1.000 de ani. Ce legătură ar putea avea cu declinul acesteia

o Scris de ozana mazilu
Un nou mister al civilizației mayașe: oamenii de știință au descoperit o contaminare toxică veche de peste 1.000 de ani. Ce legătură ar putea avea cu declinul acesteia
Aosom
Prăbușirea marilor orașe mayașe reprezintă unul dintre cele mai fascinante mistere ale istoriei

Sursa: Playtech

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