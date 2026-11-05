Un nou semnal de alarmă pentru economia României. Prețurile producătorilor au crescut cu 13,8%, cum sunt românii afectaţi direct

Prețurile producției industriale din România au crescut cu 13,8% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Majorarea arată că firmele producătoare se confruntă cu costuri și prețuri de vânzare tot mai ridicate, o evoluție care poate ajunge să afecteze și bugetele românilor, prin […]

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