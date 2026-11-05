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Un OZN misterios observat într-o înregistrare a NASA: Stația Spațială a scăpat la limită de coliziune VIDEO

g Scris de george titus albulescu
Un OZN misterios observat într-o înregistrare a NASA: Stația Spațială a scăpat la limită de coliziune VIDEO
Aosom
Un obiect zburător neidentificat (OZN), care a fost observat într-o înregistrare video a Agenției NASA, se deplasa cu viteză chiar în apropierea Stației Spațiale Internaționale (ISS). Aceasta a scăpat la limită de o coliziune cu obiectul misterios.

Sursa: Ziare

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