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Un pilot american a desenat GTA VI cu avionul; Zborul a durat 8 ore și apare pe Flightradar24

s Scris de szilárd-ervin szőgyényi
Un pilot american a desenat GTA VI cu avionul; Zborul a durat 8 ore și apare pe Flightradar24
Aosom
Benjamin McDaniel a zburat 8 ore și 8 minute cu un Cessna pentru a reda logo-ul și personaje din GTA VI pe harta Flightradar24, pilotând manual întregul traseu.

Sursa: Mobilissimo

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