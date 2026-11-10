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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Un produs cunoscut din magazine și-a modificat rețeta. Motivul are legătură cu schimbările climatice

i Scris de iulia kelt
Un produs cunoscut din magazine și-a modificat rețeta. Motivul are legătură cu schimbările climatice
Aosom
Cerealele Rice Krispies, cunoscute pentru sunetele „Snap, Crackle și Pop” produse atunci când sunt turnate în lapte, nu mai conțin

Sursa: Playtech

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