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Un șofer a plătit 2,3 milioane de dolari pe un Ferrari, a condus 130 km și l-a vândut cu 18,5 milioane. Supercarul are motor V12 și 840 cai-putere

v Scris de veronica micu
Un șofer a plătit 2,3 milioane de dolari pe un Ferrari, a condus 130 km și l-a vândut cu 18,5 milioane. Supercarul are motor V12 și 840 cai-putere
Aosom
Un Ferrari Daytona SP3 cumpărat inițial cu 2,33 milioane de dolari a fost adjudecat pentru 18,54 milioane de dolari la o licitație organizată în Las Vegas, pe 31 octombrie. Bolidul, presonalizat prin programul Ferrari Tailor Made într-o nuanță specială de verde, avea la bord doar 130 de kilometri.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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