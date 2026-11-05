Un șofer a plătit 2,3 milioane de dolari pe un Ferrari, a condus 130 km și l-a vândut cu 18,5 milioane. Supercarul are motor V12 și 840 cai-putere

Un Ferrari Daytona SP3 cumpărat inițial cu 2,33 milioane de dolari a fost adjudecat pentru 18,54 milioane de dolari la o licitație organizată în Las Vegas, pe 31 octombrie. Bolidul, presonalizat prin programul Ferrari Tailor Made într-o nuanță specială de verde, avea la bord doar 130 de kilometri.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗