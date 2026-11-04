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Un șofer de TIR a trăit șapte luni non-stop în cabina camionului, iar șeful lui a fost amendat cu peste 7.000 de euro, în Suedia

a Scris de alexandru vlaicu
Un șofer de TIR a trăit șapte luni non-stop în cabina camionului, iar șeful lui a fost amendat cu peste 7.000 de euro, în Suedia
Aosom
Un șofer de camion a recunoscut că locuiește în cabina vehiculului său încă din martie 2026, fără să fi petrecut o noapte în afara camionului. Descoperirea a fost făcută în timpul unui control rutier în Suedia și a dus la amendarea unei companii de transport lituaniene cu circa 7.300 de euro.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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