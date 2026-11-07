 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Un tanc sovietic s-a ridicat în aer, tractat de un bombardier! Povestea experimentului militar pe care puțini o cunosc

d Scris de daniel mihai dragomir
Un tanc sovietic s-a ridicat în aer, tractat de un bombardier! Povestea experimentului militar pe care puțini o cunosc
Aosom
Un T-60 sovietic a fost transformat în planor și tractat de un bombardier în 1942. De ce a fost abandonat proiectul A-40?

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech