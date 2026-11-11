Un tată român a creat aplicația care poate ajuta milioane de părinți din lumea întreagă după despărțire: „Aveam nevoie de ea”

Un tată român care a încercat să organizeze viața copiilor între două locuințe a transformat o problemă personală într-o afacere. Bogdan Budeanu, specialist IT cu zeci de ani de experiență, a creat o aplicație prin care părinții despărțiți pot stabili programul copiilor, pot împărți cheltuielile și pot comunica fără să piardă informațiile importante. Proiectul, lansat recent în România și în alte nouă țări europene, a pornit de la un simplu tabel Excel, scrie StartupCafe.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗