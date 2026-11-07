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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Una dintre cele mai cunoscute aplicații din Windows ascunde o problemă de securitate cu risc ridicat

a Scris de adrian ilie
Una dintre cele mai cunoscute aplicații din Windows ascunde o problemă de securitate cu risc ridicat
Aosom
Microsoft Paint este una dintre cele mai cunoscute aplicații din Windows, pe care mulți utilizatori o folosesc pentru decuparea fotografiilor, modificarea rapidă a imaginilor sau realizarea unor desene simple. Tocmai acest program aparent banal se află acum în centrul unei avertizări de securitate, pentru că cercetătorii au identificat o vulnerabilitate care ar putea permite executarea …

Sursa: Hotnews

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