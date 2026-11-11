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Unde va ninge în minivacanța de 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

d Scris de diana dumitrache
Unde va ninge în minivacanța de 1 Decembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Aosom
Românii care se pregătesc pentru minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie ar putea avea parte de peisaje de iarnă în mai multe stațiuni montane. Prognozele locale indică posibilitatea apariției ninsorilor în Sinaia, Predeal, Poiana Brașov și în unele zone montane din Moldova, în timp ce Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează temperaturi apropiate de […]

Sursa: Playtech

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