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Unitatea 2 de la Cernavodă a intrat în procedura de repornire. Ministerul Energiei estimează reluarea funcţionării marţi, 10 noiembrie

c Scris de cristina bellu
Unitatea 2 de la Cernavodă a intrat în procedura de repornire. Ministerul Energiei estimează reluarea funcţionării marţi, 10 noiembrie
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Ministerul Energiei anunţă că a fost iniţiată procedura de repornire a Unităţii 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, intrarea în...

Sursa: Zf Ro

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