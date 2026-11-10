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Uniunea Europeană dă în judecată IBM și alte două companii pentru sistemul de control la frontiere. Tehnologia de sute de milioane de euro a provocat haos în aeroporturi

o Scris de ozana mazilu
Uniunea Europeană dă în judecată IBM și alte două companii pentru sistemul de control la frontiere. Tehnologia de sute de milioane de euro a provocat haos în aeroporturi
Aosom
Uniunea Europeană a deschis un proces împotriva gigantului american IBM și a companiilor europene Atos și Leonardo, după întârzierile repetate în dezvoltarea noului sistem digital de control al frontierelor.

Sursa: Playtech

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